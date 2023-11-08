الجيش الصهيوني يقصف مدرسة يقيم بها نازحون في غزة

أقدم جيش الإحتلال الصهيوني على قصف مدرسة للنازحين قرب دوار أنصار غربي.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن مدفعية الإحتلال إستهدفت مدرسة للنازحين قرب دوار أنصار غربي مدينة غزة، صباح الأربعاء. أين تم تسجيل عدد من الجرحى جراء القصف المدفعي.

وفي وقت سابق تصدت المقاومة الفلسطينية لمحاولات تقدم قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى وسط مدينة غزة. خاصة وأن جيش الاحتلال يحاول خلال الساعات الماضية التقدم بشكل واضح والدخول إلى أعمال المدينة، إلا أن المقاومة تتصدى بشراسة واستبسال لقوات المتوغلة.