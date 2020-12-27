الجيش المغربي يتمرد على “عاش الملك”!

جنود يطلقون حملة “عاش الشعب” إيذانا بقيام النظام الجمهوري وسقوط النظام الملكي الاستعبادي

صحراويون يكشفون صور طائرات “درون” صهيونية استنجد بها نظام “المخزن” لربح الحرب في الصحراء الغربية المحتلة

أعلنت وزارة الدفاع الصحراوية، مساء أمس، عن حصيلة جديدة للعمليات العسكرية التي شنّها مقاتلو الجيش الصحراوي، ضدّ قوات ومعاقل الجيش المغربي، على الأراضي الصحراوية المحتلة، في وقت دخلت الحرب يومها الخامس والأربعين.

وحسب بلاغ عسكري لوزارة الدفاع الصحراوية، فإن الحصيلة الجديدة، كانت الأكبر والأعنف من نوعها، منذ بدء “حرب التحرير الثانية”، حيث تمّ الكشف عن تنفيذ 9 عمليات قصف وغارات، خلال أربع وعشرين ساعة، دكّ خلالها المقاتلون الصحراويون مخابئ وجحور جيش نظام “المخزن”.

وفي التفاصيل، قال بيان وزارة الدفاع الصحراوية، إن مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي، استهدفوا، ليلة السبت إلى الأحد، نقاط تمركز العدو المغربي في منطقة “دومس” بقطاع “البكاري”.

وخلال نفس الليلة، تمّ شنّ قصف مركّز استهدف مواقع لجنود الاحتلال المغربي في منطقة “الْغَشْوَة” بقطاع “السمارة”.

وخلال نهار أمس الأحد، قصفت وحدات جيش التحرير الصحراوي، نقاط تخندق جنود الجيش المغربي في منطقة “روس لفريرينة” بقطاع “السمارة”.

وفي قطاع “المحبس”، جرت أعنف وأشرس الهجمات على مخابئ وجحور الجيش المغربي، حيث شنّ الجيش الصحراوي 3 غارات هي الأعنف في المنطقة منذ بدء “حرب التحرير الثانية”.

وبلغة الجغرافيا والأرقام، راح بيان وزارة الدفاع الصحراوية يُفصّل ويشرح، حيث كشف عن شنّ غارات استهدفت مواقع العدو في منطقة “روس الشيظمية”، كما تمّ شنّ قصف مكثّف استهدف مقر قيادة قوات العدو في منطقة “تنوشاد”.

وفي منطقة “روس السبطي”، قصف المقاتلون الصحراويون معاقل قوات الجيش المغربي الغازي، أما في قطاع “حوزة”، فقد تمّ شنّ قصف مركّز استهدف مواقع لجنود الاحتلال في منطقة “فدرة التمات”.

وفي قطاع “الكلتة”، شنّ الجيش الصحراوي هجمات ضارية استهدفت قوات الاحتلال المغربي بمنطقة “لَثْرَاثياتْ”.

أما في قطاع “أم دريكة”، فقد جرى استهداف مواقع الغزاة المغربيين، عبر قصف ضرب نقاط تواجد قوات العدو في منطقة “أزمول أم خملة”.

وفي سياق تطورات الحرب في الصحراء الغربية المحتلة، كشف نشطاء صحراويون من داخل المدن الصحراوية المحتلة، عن صور تظهر حجم الذعر والرعب الذي يتملك نظام “المخزن” وأعوانه.

وأظهرت صور مسربة من مدينة “العيون” الصحراوية المحتلة، طائرة من دون طيّار “درون”، بدا أنها صهيونية الصنع من طراز “هيرون”.

وبدا من خلال الصور أنه جرى التقاطها من داخل قاعدة جوية عسكرية يستعملها الاحتلال المغربي كمنطلق لعملياته العسكرية ضدّ الجيش الصحراوي.

وتتميز طائرات “الدرون”، صهيونية الصنع، بوجود قوقعة عالية على مقدمة الرأس.

وتُبرز هذه التطورات الجديدة، بأن نظام “المخزن” شرع في محاولة استعمال كل ما يراه مفيدا لتفادي هزيمة مذلّة ومخزية في الحرب مع الصحراويين.

وفي موضوع آخر، عجّت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين، بعشرات الصور نشرها جنود في الجيش المغربي، يعبّرون فيها عن تمردهم على نظام “المخزن”.

والمثير في تلك الصور الجديدة، هو أنها حملت عبارة “عاش الشعب”، التي عادة ما يطلقها مناضلو الريف المغربي، من أنصار قيام النظام الجمهوري في المغرب.

ومعروف أن دعاة الجمهورية وإسقاط الملكية الاستعبادية في المغرب، غالبا ما يحاولون إغاضة القصر الملكي المغربي وإخفاته بعبارة “عاش الشعب” خلافا لعبارة “عاش الملك”، التي يحرص نظام “المخزن” على غرسها على ألسنة المغربيين.

وتؤشر هذه التطورات على وجود تغيّرات غير سارة للنظام المغربي، بدأت ملامحهما تظهر من خلال الغليان في صفوف الجيش المغربي.

ويولي العرش العلوي في المغرب اهتماما وتخوفا كبيرين من الجيش المغربي، لكونه كان على الدوام حليفا غير موثوق فيه، بدليل أن الحسن الثاني، كان أكثر الملوك في الدول العربية الذي عايش ونجا من عدة انقلابات عسكرية.