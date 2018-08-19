الجيش المغربي يعتقل جزائريين كانوا على متن قارب نزهة في «بورساي» بتلمسان!

قوات البحرية الجزائرية حاولت سحبه ومنعه من دخول المياه المغربية من دون جدوى

اعتقلت فرقة من القوات البحرية الملكية التابعة للجيش المغربي مجموعة من السياح الجزائريين كانوا على متن قارب نزهة، بعدما جرّته التيارات البحرية بقوة إلى المياه الإقليمية المغربية.

وكان القارب قبالة شواطئ مرسى بن مهيدي بسواحل ولاية تلمسان في أقصى نقطة حدودية مع المغرب.

قبل أن يتسبب اضطراب البحر وهيجانه وقوة التيارات البحرية في سحب القارب إلى المياه الإقليمية المغربية، رغم محاولات قوات البحرية الجزائرية والحماية المدنية سحب القارب ومنعه من الخروج من المياه الإقليمية الجزائرية.

ورغم أن الحادث كان عرضيا، إلا أن قوة من البحرية الملكية المغربية تدخلت على الفور وقامت باعتراض القارب واعتقال كل من كان على متنه، قبل أن تسحبه نحو وجهة غير معروفة.

وتفيد آخر المعطيات بشأن الحادثة أن عناصر من الجيش المغربي شرعوا في التحقيق مع السياح الجزائريين، الذين وجدوا أنفسهم في رحلة «سين وجيم» وتحقيقات، بعدما بدأ الامر برحلة سياحية للاستجمام والتمتع بزرقة البحر.