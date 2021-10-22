الجيش الملكي يحل بالجزائر تحسبا لمواجهة شبيبة القبائل

وصلت بعثة فريق الجيش الملكي المغربي، أمس الخميس إلى الجزائر، تحسبا لمواجهة شبيبة القبائل، ضمن لقاء العودة من كأس الكاف.

وسجل مسؤولي شبيبة القبائل حضورهم بمطار “هواري بومدين”، أين استقبلوا بعثة الجيش الملكي، قبل تنقلهم إلى تيزي وزو.

وسيلتقي الفريقان، يوم الأحد المقبل، بملعب “1 نوفمبر”، لخوض لقاء العودة من الدور التمهيدي الثاني من كأس الكاف، لتحديد المتأهل للدور المقبل.

يذكر أن مباراة الذهاب التي جمعت الفريقان بالمغرب، انتهت بفوز الشبيبة بنتيجة 1-0، من تسجيل اللاعب هارون.

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