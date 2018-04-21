الجيش الوطني الشعبي ثاني أقوى الجيوش في افريقيا

احتل الجيش الوطني الشعبي المرتبة الثانية افريقيا و23 عالميا، في قائمة أقوى الدول في العالم.

وصنف موقع “غلوبال فاير باور” الأمريكي المختص في الشؤون العسكرية، في تقريره لعام 2018، الجيش الشعبي الوطني في المرتبة الثانية افريقيا و23 عاليما.

وتقدم الجيش الوطني الشعبي كل من المغرب الذي احتل المرتية السابعة افريقيا و55 عالميا، وليبيا التي احتلت المرتبة الخامسة افريقيا و74 دوليا.

في حين احتل الجيش المصري المرتبة الأولى افريقيا و12 عالميا.

وتقدم الجيش بمرتبتين على الصعيد العالمي بالمقارنة بتصيف عام 2017 الذي كان في المرتبة 25.

وحسب ذات الموقع، فإن الجيش الأمريكي والروسي والصيني والهندي والفرنسي هم 5 أقوى جيوش في العالم.