قناة النهار الجيش الوطني الشعبي..صناعة عسكرية متطورة و بسواعد جزائرية بقلم قناة النهار نشر في 16 ديسمبر 2023 - 16:09 شارك غرِّد أرسل 242 0 الجيش الوطني الشعبي..صناعة عسكرية متطورة و بسواعد جزائرية إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/8cSue اقرأ أيضا دلال خير: بعد توجيه ندائه في البرنامج.. هشام عاد له بصره بعد تلقيه يد المساعدة قناة النهار 01 ديسمبر غرداية: بعد سنوات من الحرمان .. وسيم يدخل المدرسة لأول مرة بعد تدخل وزير التربية قناة النهار 13 ديسمبر المدير التنفيذي لمجمع ستيلانتيس يكشف:" علامة جديدة ستدخل السوق الجزائرية" قناة النهار 14 ديسمبر وزير السكن : سيكون فيه تغيير في قيمة السكن بالنسبة لعدل 3 قناة النهار 27 نوفمبر عين الدفلى : المشي عبر طرقات خطيرة..بديل تلاميذ في ظل غياب النقل المدرسي قناة النهار 10 ديسمبر لماذا لا تلجأ الجزائر إلى تحرير الدينار؟ قناة النهار 09 ديسمبر شوفو فينا: عدم تهيئة الأحياء مشكل يؤرق سكان بلدية سيدي موسى بالعاصمة قناة النهار 27 نوفمبر صريح جدا : واش يحب ياكل الجزائري في فصل الشتاء ؟ قناة النهار 28 نوفمبر طالع هابط: النوي يطالب السلطات بإنصاف تجار تعرضوا للحڨرة من طرف شركة شحن للسلع قناة النهار 07 ديسمبر تيارت: فوزي .. جامعي يعمل بمقهى بعد ضياع حلمه في تدريس الفيزياء قناة النهار 09 ديسمبر