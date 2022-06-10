قناة النهار الجيش الوطني الشعبي يدعم مبادرة لم الشمل بقلم قناة النهار نشر في 10 جوان 2022 - 16:25 جيش شارك غرِّد أرسل 98 0 الجيش الوطني الشعبي يدعم مبادرة لم الشمل إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/xiAQ4 اقرأ أيضا برنامج toutes options: أسعار السيارات المستعملة لهذا الأسبوع من سوق بوقرة قناة النهار 21 ماي جيجل: غابة بوعفرون أو مملكة طائر الجوز الجزائري .. لوحة فنية طبيعية ساحرة قناة النهار 09 جوان أولاد جلال: وزير التربية يشرف على إنطلاق إمتحان "البيام" في الفترة المسائية قناة النهار 06 جوان وزير الفلاحة: لن نتخلى عن السلجم الزيتي.. وهذا ما قاله عن البذور المغشوشة الوطني 22 ماي شاهد كيف ردّ بلماضي حول سؤال إعتزال رياض محرز قناة النهار 04 جوان "تلميذة من العاصمة : إمتحان الرياضيات كان في المتناول غير أن الوضعية الإدماجية "معقدة شوية قناة النهار 07 جوان وزير التربية: تخفيف وزن المحفظة ومراجعة البرامج بداية من الموسم القادم قناة النهار 30 ماي هذه إنطباعات التلاميذ حول أسئلة مادة الرياضيات لإمتحان "البيام" قناة النهار 07 جوان قصة فتاة تعاني ويلات التنمر بسبب إعاقتها قناة النهار 25 ماي بسكرة: انطلاق موسم الحصاد وتوقعات بإنتاج يفوق 800 ألف قنطار قناة النهار 25 ماي