الجيش الوطني الشعبي يشارك في الطبعة الـ 57 لمعرض الجزائر الدولي 2026 FIA

يشارك الجيش الوطني الشعبي، في الطبعة الـ 57 لمعرض الجزائر الدولي 2026 FIA، بقصر المعارض الصنوبر البحري، وهذا خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 27 جوان 2026.

وحسب وزارة الدفاع، سيشارك الجيش الوطني الشعبي في المعرض ممثلا بــ19 وحدة إنتاجية، التابعة لكل من قيادة القوات الجوية، دائرة الاستعمال والتحضير، مديرية الصناعات العسكرية، المديرية المركزية للعتاد.

كما أكدت الوزارة أن الدعوة مفتوحة للجميع بالجناح المركزي لقصر المعارض.

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