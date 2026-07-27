الجيش الوطني الشعبي يقضي على إرهابيين اثنين بالشلف ويسترجع أسلحة وذخيرة

تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، مساء اليوم الاثنين 27 جويلية 2026، بالتنسيق مع المصالح الأمنية بالقطاع العسكري الشلف بالناحية العسكرية الأولى، من القضاء على إرهابيين اثنين. وذلك في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الأمثل للمعلومات.

وأسفرت العملية، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني، عن استرجاع مسدسين رشاشين من نوع كلاشينكوف، إلى جانب كمية من الذخيرة وأغراض أخرى.

وأكد البيان أن هذه العملية تجسد مرة أخرى عزم أفراد الجيش الوطني الشعبي على مواصلة مكافحة بقايا الإرهاب، والسهر على أمن وسلامة المواطنين.