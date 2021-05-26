الجيش الوطني.. توقيف 331 شخصا ينقبون عن الذهب بطرق غير شرعية

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 25 ماي عدة عمليات، عبر التراب الوطني.

وأوقف الجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وجانت وتندوف، 331 شخصا.

وحجزت 11 مركبة و220 مولدا كهربائيا و100 مطرقة ضغط ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل بعمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

بالإضافة إلى 491 كيس من خليط خام الذهب والحجارة.

وتم توقيف 7 أشخاص وضبط 5 بنادق صيد ومسدسين 2 آليين و29412 وحدة من مختلف المشروبات.

وتمت العمليات، خلال عمليات منفصلة نُفذت بكل من تبسة وسطيف وبسكرة والوادي وغليزان والبويرة.

وأحبط حراس الحدود محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ16498 لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس وتندوف وبرج باجي مختار.

وتم توقيف 180 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من جانت وتلمسان وورقلة وبسكرة وبشار.