الجيش الوطني يحجز أكثر من ثلاثة أطنان من الكيف بتندوف

ضبطت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، أمس الأحد كمية ضخمة من الكيف المعالج تُقدر بثلاثة أطنان و22 كيلوغراما، وذلك إثر دورية بحث وتفتيش قرب أم العشار، بتندوف بالناحية العسكرية الثالثة.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، أن العملية تأتي في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة لصد ظاهرة الاتجار بالمخدرات ببلادنا،

وأضاف البيان، أن مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، أوقفت خمسة أشخاص وحجزت خمسة مولدات كهربائية وثلاث مطارق ضغط تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

ومن جهة أخرى أحبط حرس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ 57 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بوهران بالناحية العسكرية الثانية.

كما تم توقيف تسعة مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بكل من برج باجي مختار وتلمسان.