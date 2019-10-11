الجيش الوطني يحجز 9 قناطير من الكيف المعالج ويوقف تاجر مخدرات ببشار

أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني، أمس بكل من تيسمسيلت وخنشلة ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فقد أوقفت مفرزة للجيش وعناصر الدرك بمنطقة بوسير بوادي الناموس ولاية بشار تاجر مخدرات.

كما حجزوا كمية ضخمة من الكيف المعالج تقدر بـ 09 قناطير و(24) كيلوغرام.

وأضاف البيان، أن مفرزة للجيش أوقفت بكل من تلمسان، وعنابة وبجاية أربعة تجار مخدرات وحجزوا 140 كيلوغرام من نفس المادة.

كما أحبطت مفارز للجيش والدرك الوطني بكل من سوق أهراس وتسبة والوادي محاولات تهريب 3779 لترا من الوقود.

فيما ضبط عناصر الدرك الوطني ألف خرطوشة بميلة، وأوقف حرس السواحل بالطارف ثلاثة غطاسين بدون رخصة وحجزوا قارب تقليدي الصنع ومعدات غطس وصيد بحري.