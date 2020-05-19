الجيش الوطني يدمّر أربع قنابل تقليدية الصنع بتبسة

كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أربع قنابل تقليدية الصنع خلال عملية بحث وتمشيط ببلدية بئر العاتر، ولاية تبسة بالناحية العسكرية الخامسة.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، أنه في إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام 11 شخصا وضبطت 3 شاحنات و9 مركبات رباعية الدفع و(6920) لتر من الوقود و(28,595) طن من المواد الغذائية، بالإضافة إلى معدات التنقيب عن الذهب.

وأضاف البيان، أن حرس الحدود ضبط 83 كيلوغراما من الكيف المعالج بالنعامة و17 كيلوغرام بتلمسان، فيما حجز حرّاس السواحل 92 كيلوغرام من نفس المادة بوهران، وأحبطوا محاولة هجرة غير شرعية لـ 10 أشخاص شمال رأس فالكون بوهران، كما تم توقيف 17 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وتمنراست.