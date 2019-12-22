الجيش الوطني يشارك في معرض الإنتاج الوطني بـ15 وحدة إنتاجية

أفاد بيان للجيش الوطني الشعبي، اليوم الأحد، عن مشاركته في فعاليات معرض الإنتاج الوطني.

وأضاف البيان، أن 15 وحدة ومؤسسة إنتاجية للجيش ستشارك في الطبعة الـ 28 لمعرض الإنتاج الجزائري الذي أشرف على افتتاحه رئيس الجمهورية.

ويأتي ذلك في إطار ديناميكية إنعاش الاقتصاد الوطني، والهادفة إلى تشجيع المنتوج الوطني، وتطبيقا لتعليمات الفريق نائب وزير الدفاع الوطني، لتطوير قاعدة صناعية عسكرية قوية.

كما أشار نفس البيان أنه تم تخصيص فضاء خاص بالجيش الوطني الشعبي، وذلك بالجناح المركزي للمعرض خلال هذه التظاهرة الاقتصادية الهامة.

مضيفا أن أبواب الزيارة ستكون مفتوحة بمختلف الأجنحة، لإكتشاف ما يضمه من منتجات متنوعة تترجم المستوى الرفيع الذي بلغته الصناعات العسكرية بمختلف فروعها.

وهذا ما سيساهم في تعزيز نسيج اقتصادي وطني نوعي، وهذا عبر العديد من المؤسسات والوحدات الإنتاجية المتخصصة في مختلف المجالات، على غرار قطاع النسيج والصناعات الميكانيكية الخفيفة والثقيلة.

وكذا الصناعات الإلكترونية، وصناعة وتجديد العتاد البحري والجوي.