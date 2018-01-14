الجيش الوطني يعرض منتجاته بالعاصمة المالية بماكو

تشارك وحدات إنتاجية للجيش الوطني الشعبي من 13 إلى 29 جانفي 2018 ، في المعرض الدولي لبماكو بدولة مالي.

المعرض الذي افتتح يوم السبت 13 جانفي 2018 ، تشارك فيه الجزائر كضيف شرف

عرف حضورا قويا لعدة مؤسسات إقتصادية تابعة لوزارة الدفاع الوطني كصناعة النسيج، الألبسة، التخييم، التأثيث.

ومختلف المنتجات الأخرى ذات الطابع الشبه العسكري والمدني، والتي عرضت مختلف المنتجات المصنعة بوحداتها الإنتاجية بجودة وتنافسية عاليتين .

الأمر الذي نال إعجاب الزوار لجناح وزارة الدفاع الوطني .

تجدر الإشارة، أنّ المؤسّسات ذات الطابع الاقتصادي والتجاري للجيش الوطني الشعبي سبق و أن شاركت السنة الماضية بمعرض نواكشط بموريتانيا.