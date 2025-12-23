الجيش الوطني يفكك شبكة إجرامية خطيرة بالغرب الجزائري ويحجز أزيد من نصف مليون مؤثر عقلي

تمكنت وحدات ومصالح الجيش الوطني الشعبي، بالناحية العسكرية الثانية، من تحقيق عملية نوعية أسفرت عن تفكيك شبكة إجرامية خطيرة تنشط عبر إقليم الغرب الجزائري.وهذا في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

وجاءت هذه العملية، التي نُفذت خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 22 ديسمبر 2025، إثر الاستغلال الأمثل للمعلومات الأمنية، حيث تم توقيف تسعة (09) مهربين ينتمون إلى هذه الشبكة الإجرامية، مع حجز كميات معتبرة من المؤثرات العقلية ووسائل تُستعمل في النشاط الإجرامي.

وأسفرت العملية عن حجز مبلغ مالي بالعملة الوطنية من العائدات الإجرامية قُدّر بـ13.951.500 دينار جزائري، إضافة إلى خمسة (05) سيارات سياحية، وشاحنتين (02) نصف مقطورة، إلى جانب 517.400 قرص من المؤثرات العقلية من نوع “إكستازي”، فضلاً عن مجموعة من الهواتف النقالة.

وتؤكد هذه العملية النوعية، مرة أخرى، الجاهزية العالية واليقظة الدائمة لوحدات الجيش الوطني الشعبي بمختلف مكوناته، وعزمه الثابت على التصدي بحزم لمختلف أشكال الجريمة المنظمة، لا سيما تلك المرتبطة بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، حمايةً لأمن الوطن وصوناً لصحة وسلامة المجتمع.

وتندرج هذه الجهود في إطار الاستراتيجية الشاملة التي تنتهجها وزارة الدفاع الوطني لمكافحة الآفات التي تهدد الأمن والاستقرار الوطنيين، والتصدي لكل المحاولات الرامية إلى زعزعة استقرار البلاد.