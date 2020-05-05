الجيش الوطني يكشف مخبأ للأسلحة والذخيرة بولاية البويرة

كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 04 ماي مخبأ للأسلحة والذخيرة بمنطقة الثعالبة، بلدية الأخضرية بولاية البويرة بالناحية العسكرية الأولى.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، أن المخبأ يحتوي على أربعة مسدسات رشاشة وأربعة مخازن ذخيرة، بالإضافة إلى 55 قنبلة تقليدية الصنع وعشرين كيلوغرام من مادة TNT.

وأضاف البيان، أنه وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقف عناصر الدرك الوطني بالتنسيق مع مصالح الجمارك، خلال عمليتين منفصلتين بكل من تمنراست وبرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، مهربا وضبطوا شاحنتين محملتين بـ (48,3) طن من المواد الغذائية.