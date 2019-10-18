الجيش الوطني يوقف عنصري دعم للجماعات الإرهابية بباتنة

أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس عنصري دعم للجماعات الإرهابية بباتنة.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، أن مفارز للجيش وحرس الحدود والجمارك أوقفت 7 أشخاص بتمنراست وبرج باجي مختار.

كما حجزت شاحنتين وسيارة رباعية الدفع ودراجة نارية و10 مولدات كهربائية و3مطارق ضاغطة و3أكياس من مادة السيانيد.

بالإضافة إلى رقائق الألمنيوم و3 هواتف نقالة وكذا 25 طن من مادة الإسمنت ومواد للبناء موجهة للتهريب.

وأوقفت مفرزة أخرى للجيش الوطني بالوادي 3 أشخاص، وحجزوا سيارة سياحية ودراجة نارية ومبلغ مالي يقدر بـ 31.850 دينار تونسي.

وفي نفس السياق، ضبط حرس السواحل بالغزوات 65 كيلوغرام و295 غرام من الكيف المعالج.

كما أحبطت مفارز للجيش وعناصر الدرك الوطني بكل من سوق أهراس وتسبة والطارف محاولات تهريب 6332 لترا من الوقود.

وأضاف البيان، أنه تم حجز 90 كيلوغرام و230 غرام من الكيف المعالج.

من جهة أخرى، أوقف حرس السواحل بالقالة غطاس بدون رخصة وحجزوا معدات غطس وصيد بحري.

فيما تم إحباط محاولات هجرة غير شرعية لـ 33 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من وهران، بني صاف ومستغانم.

كما تم ضبط 43 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وعين تيموشنت.