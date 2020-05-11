الجيش الوطني يوقف عنصر دعم للجماعات الإرهابية بسطيف

أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الأحد عنصر دعم للجماعات الإرهابية بسطيف بالناحية العسكرية الخامسة.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، أن مفرزة أخرى قامت بتدمير قنبلة تقليدية الصنع بتبسة.

وأضاف البيان، أنه في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، حجزت مفارز للجيش الوطني الشعبي، ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، خمس شاحنات وخمس مركبات رباعية الدفع و81800 لتر من الوقود و5,75 أطنان من المواد الغذائية.

من جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني خلال عمليات منفصلة بكل من تلمسان وعين تموشنت وغليزان ثمانية تجار مخدرات بحوزتهم 19,6 كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما ضبط حرس الحدود 6680 قرص مهلوس بالطارف.