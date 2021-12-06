الجيش الياباني يستعرض “قوته” بجزيرة هوكايدو (فيديو)

نشرت قناة “يورونيوز” فيديو، بثت من خلاله تدريبات الجيش الياباني التي انطلقت اليوم الإثنين بجزيرة هوكايدو شمال البلاد.

وشارك في التدريبات مئات الجنود وعشرات الدبابات، واستخدمت أسلحة متوسطة وثقيلة في منطقة لا تبعد كثيراً عن روسيا والجزر المتنازع على ملكيتها مع موسكو.

وتأتي تدريبات الجيش الياباني الذي يعتبر خامس أقوى جيش في العالم، وسط مرحلة من التوتر مع الجار الصيني والآخر الروسي، اللذين أجريان مناورات بحرية وجوية ضخمة في المنطقة مؤخراً.

ومن المقرر أن يشارك حوالي 1300 جندي في التدريبات التي ستستمر تسعة أيام.

وكانت اليابان قد أمرت شهر اوكتوبر الماضي مقاتلاتها أكثر من 700 مرّة بالإقلاع من قواعدها. وذلك قصد اعتراض أسراب القاذفات والطائرات الحربية الصينية والروسية التي حلّقت بالقرب من مجالها الجوي.

وللاشارة، هناك خلاف بين طوكيو وموسكو حول ملكية عدة جزر تقع شمال اليابان. وتعرف هذه الجزر بجزر سخالين بالروسية وتسمى جزر الشمال باليابانية. كما يوجد أيضا خلاف آخر حول ملكية جزر كوريل وتلك الجزر لا تبعد كثيراً عن هوكايدو.

وتفتخر اليابان بجيشها الذي يسمى رسمياً “قوات الدفاع الذاتي” وهو يعد من أقوى الجيوش العالمية، وذلك على الرغم من أن الدستور الياباني “السلمي” الذي تمت المصادقة عليه بعد الحرب العالمية الثانية.

وعملت طوكيو خلال عقود على تطوير ترسانتها الدفاعية، وتحاشت غالباً استخدام مفردة “جيش” للحديث عن قواتها العسكرية.

ويُصنف الجيش الياباني الخامس عالمياً بعد الولايات المتحدة وروسيا والصين والهند فيما كانت موازنتها العسكرية الموازنة السادسة الأكبر عالمياً في ترتيب شمل 140 دولة.

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نفذ الجيش الصحراوي، اليوم الثلاثاء هجمات جديدة ضد مواقع جنود الإحتلال المغربي.

وحسب البيان العسكري رقم 376، فإن هذه هجمات الجيش الصحراوي استهدفت قوات الإحتلال المغربي بمنطقة تجالت الطلح بقطاع أم ادريكة ومنطقة اكويرة ولد ابلال بقطاع المحبس.

وتستمر هذه الهجمات مستهدفة قوات الاحتلال المغربي. التي تتكبد خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار، يضيف البيان.

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نفذ جيش التحرير الشعبي الصحراوي، هجمات جديدة ضد مواقع قوات الاحتلال المغربية. واستهدفت هذه الهجمات مواقع قوات الاحتلال المغربي، بمنطقتي “فدرة التمات” بقطاع حوزة. وكذا “أم الدكن ” بقطاع البكاري، مرتين متتاليتين، كما استهدفت منطقة “سبخة تنوشاد” بقطاع المحبس.

وكانت مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي، قد استهدفت مواقع القوات المغربية المحتلة، بمنطقة “فدرة لمرس” بقطاع حوزة.

وتتواصل هجمات وحدات جيش البوليزاريو منذ 13 نوفمبر 2020، ردا على الخرق المغربي السافر لاتفاق وقف اطلاق النار. وكذا استهدافا لقوات الاحتلال المغربية التي تكبدت خسائر في الأرواح والمعدات على طول الجدار الرملي ( جدار الذل والعار).

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كشف الامين العام للامم المتحدة اونطونيو غوتيريس ان هيئته تتعامل مع قضية الصحراء الغربية على أنها قضية إنهاء استعمار. كما إعتبر اونطونيو غوتيريس الصحراء الغربية “إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي ومسألة تتعلق بإنهاء الاستعمار”، مشددا على ضرورة التوصل إلى حل سياسي، عادل ودائم يكفل لشعب الصحراء الغربية حقه في تقرير مصيره.

وفي التقرير الأخير لمجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في الصحراء الغربية نوه الامين العام بقرارات لجنة المسائل السياسية الخاصة بإنهاء الاستعمار. كما جدد غوتيريس بتعامل مجلس الأمن الدولي مع قضية الصحراء الغربية باعتبارها مسألة تتعلق بالسلام والأمن.

من جهة أخرى دعا الامين العام إلى ضرورة التوصل إلى حل سياسي عادل دائم يقبله الطرفان يكفل لشعب الصحراء الغربية الحق في تقرير مصيره. وأن استئناف الأعمال العدائية بين المغرب وجبهة البوليساريو يشكل انتكاسة كبيرة في المساعي الرامية إلى إيجاد حل سياسي لهذا النزاع الذي طال أمده.

وفي ذات التقرير كشف غوتيريس تدهور الحالة في الصحراء الغربية تدهورا كبيرا منذ أخر تقرير له. وواصل غوتيريس، قائلا “الآن أكثر من أي وقت مضى، بات التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم يقبله الطرفان ويكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره.”

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