توقيف مجموعة إجرامية عابرة للحدود بتمنراست

تمكنت المصالح الأمنية للجيش الوطني الشعبي بحر هذا الأسبوع، بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة من توقيف مجموعة إجرامية عابرة للحدود.

وحسب بيان وزارة الدفاع العملية جاءت نتيجة للاستغلال الأمثل للمعلومات، مكنت من تحييد عناصر المجموعة الإجرامية المتكونة من 8 مجرمين. وأضاف البيان أن المجموعة الاجرامية كانت تزرع الرعب في المنطقة وتُروع المواطنين باستعمال الأسلحة.

وخلال العملية تم إسترجاع 3 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف ومسدس آلي ومركبة رباعية الدفع. المجرمين الموقوفين تم عرضهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة تمنراست أين تم وضعهم رهن الحبس المؤقت بتهم تكوين جمعية أشرار، حيازة أسلحة وذخيرة دون رخصة وجناية السرقة باستعمال السلاح.

وتأتي هذه العملية النوعية لتؤكد مرة أخرى الاستعداد الدائم لوحدات الجيش الوطني الشعبي المنتشرة على كامل التراب الوطني لحماية المواطنين والتصدي لكل محاولات المساس بأمن البلاد.