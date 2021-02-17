الجيش.. توقيف 50 بارون مخدرات و24 طن خليط خام الذهب والحجارة من 10 إلى 16 فيفري

نشرت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الاربعاء، الحصيلة العملياتية الجيش الوطني الشعبي في الفترة من 10 إلى 16 فيفري.

وأفاد البيان، أن خلال الفترة المذكورة، أوقف الجيش توقيف 50 بارون مخدرات، وحجز 359 كيف معالج، و27379 قرص مهلوس.

وفي اطار التهريب والتنقيب غير الشرعي عن الذهب، تم توقيف 231 شخصا، وحجز 14 سلاح ناري، و46 مطرقة ضغط، و81 مولد كهربائي.

إضافة إلى، 2610 وحدة مادة تبغ، و24 طن خليط خام الذهب والحجارة، و24 مركبة، و10165 لتر من الوقود،و5490 وحدة مشروبات.

وتم توقيف خلال نفس الفترة، 53 مهاجر غير شرعي على متن قوارب تقليدية، و108 مهاجر غير شرعية من جنسيات مختلفة.