الجيش مُستعد لتأمين كافة مراحل العملية الإنتخابية

أكدت إفتتاحية مجلة الجيش، في عددها الجديد، أن الجيش على أتم الجاهزية والإستعداد لتأمين كافة مراحل العملية الإنتخابية.

وجاء في إفتتاحية مجلة الجيش، أن “بلادنا تستعد لتنظيم انتخابات رئاسية مسبقة يوم من السابع سبتمبر 2024. ومثلما دأب عليه دائما خلال المواعيد الوطنية الكبرى، فإن الجيش الوطني الشعبي على أتم الجاهزية والاستعداد لتأمين كافة مراحل العملية الانتخابية”.

ويأتي ذلك، من خلال السهر على توفير كل الظروف الأمنية الملائمة لإنجاح هذا الاستحقاق. وتمكين المواطنين من أداء واجبهم الانتخابي في جو يسوده الهدوء والسكينة.

كما أكدت إفتتاحية مجلة الجيش، أن الدفاع عن بلادنا وصون سيادتها هي اليوم قضية الجميع أيضا. فالدفاع عن بلادنا قضية تستدعي تكثيف الجهود للتصدي لكافة التهديدات.

مضيفة أن الحفاظ على أمن وإستقرار بلادنا يتطلب يقظة وتجند جميع أبناء الوطن المخلصين. وأن الجزائر تبقى وفية لمبادئها الثابتة قوية وموحدة وآمنة.