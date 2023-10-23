الجيش والجمارك يحبطان تهريب 226 كلغ كيف معالج بالبليدة

تمكن أعوان الفرقة المتنقلة الجهوية للجمارك التابعة لمصالح المديرية الجهوية للجمارك بالبليدة، من إحباط عملية تهريب كمية معتبرة من الكيف المعالج قدرت بـ 226,5 كلغ.

العملية النوعية تم تنفيذها بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني. حيث أن كمية المخدرات كانت مخبأة بإحكام داخل تجاويف سيارة نفعية كانت على متن مركبة لإسعاف السيارات. كما تم حجز وسائل النقل المستعملة في التهريب مع توقيف المخالفين وإحالتهم على الجهات القضائية المختصة.