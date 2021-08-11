الجيش والحماية يواصلان التدخل بالولايات التي اندلعت فيها الحرائق

واصلت اليوم الأربعاء مفارز الجيش الوطني الشعبي إلى جانب مصالح الحماية المدنية، تدخلها بعدة ولايات من البلاد على غرار تيزي وزو وبجاية والبويرة والمدية وسكيكدة وجيجل وقالمة، للسيطرة على النيران في الغابات والمناطق التي شهدت اندلاع حرائق.

وهذا بفتح المسالك الجبلية الوعرة قصد تمكين وصول شاحنات الإطفاء إلى الأماكن المتضررة داخل الغابات والمناطق المنكوبة تفاديا لزحف وامتداد النيران ومحاصرتها. كما عملت هذه الوحدات على إجلاء المواطنين المحاصرين وتقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية لهم.

إن الجيش الوطني الشعبي، وفي إطار مهامه الإنسانية النبيلة، لن يذخر أي جهد ولن يتوانى في تجنيد وبذل كافة إمكاناته المادية والبشرية حتى الإخماد النهائي لكافة الحرائق المندلعة.