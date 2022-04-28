الجيش يتدخل لإخماد الحرائق التي اندلعت بواحة تيليمزايس بجانت

تدخلت مفارز للجيش الوطني الشعبي، مساء يوم 27 أفريل لإخماد الحرائق التي عرفتها واحة تيليمزايس بمنطقة أجاهيل بولاية جانت.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الوطني، إنه على إثر الحرائق التي عرفتها واحة تيليمزايس بمنطقة أجاهيل بجانت مساء يوم 27 أفـريل 2022، تدخل على جناح السرعة أفراد القطاع العملياتي بجنوبي شرق جانت بالناحية العسكرية الرابعة لإخماد تلك الحرائق، حيث كان التدخل سريعا وفعالا، ساهم في تعزيز جهود مختلف المواطنين والمتدخلين للسيطرة على النيران التي أتت على جزء من النخيل والأحراش النباتية بهذه المنطقة.

تدخل أفراد القطاع العملياتي بجنوبي شرق جانت، لاقى استحسانا كبيرا لدى ساكنة جانت الذين ثمنوا هذه المشاركة.

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أشاد الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بالنتائج الباهرة التي ما فتئ يحققها الجيش الوطني الشعبي في إطار مكافحة الإرهاب.

وجاء ذلك في كلمة توجيهية للفريق، على هامش زيارة عمل وتفتيش إلى مقر قيادة الفرقة الأولى المدرعة بالناحية الخامسة.

وأورد الفريق: “أشيد وأنوه بالنتائج الباهرة التي ما فتئ يحققها الجيش الوطني الشعبي في إطار مكافحة الإرهاب. لاسيما العملية النوعية التي قام بها أفرادنا البواسل في القطاع العسكري سكيكدة بإقليم الناحية العسكرية الخامسة. والتي أسفرت عن القضاء على عدد معتبر من الإرهابيين وإلقاء القبض على آخرين”.

الفريق شنقريحة: اعترافات الإرهابيين الموقوفين فضحت تواطؤ منظمة “رشاد” الإرهابية مع الجماعات الإرهابية

مضيفا أن “اعترافات الإرهابيين الموقوفين فضحت تواطؤ منظمة “رشاد” الإرهابية مع الجماعات الإرهابية الناشطة داخل وخارج البلاد. وأسقطت القناع عن مخططاتها المشبوهة. وأماطت اللثام عن الحقد الدفين الذي يكنه هؤلاء المخربين لبلادنا الجزائر. واستعدادهم للتحالف حتى مع عدو خارجي من أجل الوصول إلى مآربهم الخبيثة”.

كما جاءت هذه الاعترافات أيضا لتبرهن مرة أخرى على صواب المقاربة المتبناة من قبل القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي. طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني. تجاه آفة الإرهاب والمنظمات التخريبية. وتؤكد لهؤلاء المخربين أن الخروج عن المجموعة الوطنية وحمل السلاح واستعمال العنف، لتحقيق أهداف سياسية ضيقة سيكون دائما مآله الفشل الذريع. ولا يخدم سوى مصالح أعداء الجزائر”.

كما ذكر رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بأن أفراد الوحدات المشاركة في العمليات “النوعية”. التي تمت بالقطاع العسكري سكيكدة بإقليم الناحية العسكرية الخامسة. تمكنوا على إثر الجهود الجبارة التي بذلوها، خلال تنفيذ هذه العمليات الناجحة. بفضل عزمهم وإصرارهم وكذا تحليهم بكل ما يتطلبه الأمر من فطنة وشجاعة وانضباط. من تحديد مواقع هؤلاء المجرمين وتعقب أثرهم دون هوادة، مما مكن من دحر هذه الشرذمة الضالة،خونة الأمة. وإحباط مشاريعهم الإجرامية الدنيئة التي تستهدف المساس بأمن وطمأنينة المواطنين”.

وفي ختام اللقاء، أسدى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي جملة من التوجيهات والتعليمات. التي تندرج في مجملها في إطار “تثمين النتائج المحققة” على مستوى هذه الناحية العسكرية. وكذا ضرورة “الرفع من درجة اليقظة والحيطة لمواجهة كافة التحديات الأمنية المستجدة” قبل أن يستمع مطولا لاقتراحات وانشغالات الإطارات والمستخدمين.

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