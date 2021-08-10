الجيش يتدخل لإخماد الحرائق بتسخير كافة الإمكانيات البشرية والمادية

تدخلت مفارز للجيش الوطني الشعبي، لإخماد النيران في المناطق الغابية بكل من تيزي وزو بالناحية العسكرية الأولى، وبجاية وجيجل وسطيف بالناحية العسكرية الخامسة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الثلاثاء، تدخلت مفارز للجيش الوطني الشعبي منذ الساعات الأولى لاندلاع الحرائق، مساء يوم الإثنين، بكل من ولايات تيزي وزو بالناحية العسكرية الأولى وبجاية وجيجل وسطيف بالناحية العسكرية الخامسة.

وجاءت هذه التدخلات، للمساهمة إلى جانب مصالح الحماية المدنية، في إخماد الحرائق المندلعة بمختلف المناطق الغابية، وإجلاء المواطنين المتضررين بالقرى والمداشر المنكوبة.

وأكد بيان وزارة الدفاع، إنه قد تم في هذا الصدد تسخير كافة الموارد البشرية والمادية، على غرار آليات وجرافات من أجل شق مسالك في المناطق الوعرة ووقف زحف النيران.

وأشار البيان، إلى أن وحدات الجيش الوطني الشعبي تبقى مجندة ومسخرة حتى السيطرة على جميع النيران.