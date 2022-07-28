الجيش يتدخل لإخماد حرائق بسطيف وجيجل بواسطة الحوامة “MI 26”

تدخلت مفارز الجيش الوطني الشعبي بإقليم الناحية العسكرية الخامسة، أمس الأربعاء، بواسطة وسائلها الجوية الممثلة في الحوامة مي-26، للمساهمة في جهود إطفاء الحرائق بكل من القطاعين العسكريين سطيف وجيجل.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فلقد تم إخماد الحرائق التي شهدتها بعض المناطق الغابية ببلدية واد البارد دائرة بابور ولاية سطيف.

بالإضافة الى منطقة أولاد العربي مشاط بتارسات دائرة الميلية ولاية جيجل.

وتجدر الإشارة إلى أن تدخل هذه المفارز يندرج في إطار دعم جهود مختلف المصالح المشاركة في عملية الإطفاء من حماية مدنية ومحافظة الغابات بالولايتين المذكورتين.