الجيش يتدخل لإخماد حريق غابة بتسمسيلت

الوطني
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الجيش يتدخل لإخماد حريق غابة بتسمسيلت
بقلم نسرين محفوف

تم يوم أمس الخميس، إخماد نيران، غابة منطقة باب البكوش بلدية لرجام ولاية تيسمسيلت.

يأتي هذا تنفيذا لتعليمات القيادة العليا للجيش، على إثر نشوب حريق بالغابة، نتيجة الارتفاع المحسوس في درجات الحرارة.

وبعد تدخل مفرزة الجيش، تم إخماد الحريق، من خلال تسخير كافة الامكانيات البشرية والمادية المناسبة، وذلك بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، أعوان الحماية المدنية و أفراد مصالح الغابات.


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