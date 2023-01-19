الجيش يتدخل لفك العزلة عن المواطنين

تدخلت مفارز للجيش الوطني الشعبي التابعة للفرقة الثامنة المدرعة بالناحية العسكرية الثانية، لفك العزلة عن المواطنين بسبب الثلوج المتراكمة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، تدخلت مفارز الجيش، بمنطقة سيدي شعيب، والضاية واد السبع والطريق الوطني رقم 13، ومفترق الطرقات تملاكة – واد السبع- تيتن يحي.

أين تم تسخير كل الإمكانيات البشرية والمادية لتسهيل حركة المرور خلال هذه التقلبات الجوية.

حيث أبدى المواطنين استحسانهم للعملية ودور الجيش الوطني الشعبي في التدخل خلال مختلف الأزمات.