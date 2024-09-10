الجيش يتدخل لمساعدة المُتضررين من الأمطار الطوفانية

تدخل أفراد الجيش الوطني الشعبي، لمساعدة والتكفل بالمواطنين المتضررين من الفيضانات بولاية بشار.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني: “على إثر الفيضانات التي مست عدة مناطق بجنوبنا الغربي. قامت وحدات تابعة للناحية العسكرية الثالثة بالتدخل فورا ومساعدة سكان المناطق الأكثر تضررا من الأمطار الطوفانية”.

وأكد البيان، أنه قد تم تسخير جميع الوسائل المادية والبشرية، على غرار الأطقم الطبية التي تنقلت إلى العديد من المناطق بإقليم الناحية. على غرار بني ونيف، بولعظام، العبادلة، بني عباس، منطقة أم لعسل.