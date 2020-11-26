الجيش يحاصر مجموعة إرهابية بأعالي العنصر في جيجل

يواصل لليوم الثاني على التوالي افراد الجيش الوطني الشعبي التابعين للقطاع العملياتي بجيجل في محاصرة مجموعة من عناصر بقايا الجماعات الارهابية المسلحة التي يكون قد تسللت نحو اعالي جبال العنصر تحديدا عند السلسلة الجبلية التي تربط بين منطقتي اولاد عواط وازيار .

العملية العسكرية التي تخلله قصف مركز بواسطة المدفعيات بالاضافة الى اطلاق الرصاص بشكل متقطع ما يرجح تحديد مكان تواجد العناصر الارهابية المسلحة القادمة من احدى المناطق الحدودية مع ولاية سكيكدة.

هذا ولا تستبعد مصادر النهار وجود عائلات لارهابيين ضمن صفوف هذه المجموعة الارهابية المسلحة المحاصرة منذ يومين من طرف بواسل الجيش الوطني الشعبي الذين يواصلون في العملية العسكرية التي قد تمكن خلال الساعات القليلة القادمة من القضاء على عدد من الارهابيين وربما تسليم اخرين نفسهم.