الجيش يحبط إدخال 5 قناطير من الكيف و21 كلغ من الكوكايين

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 16 عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

وفي حصيلة للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 16 جويلية 2024. فقد أوقفت مفارز مشتركة للجيش بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 57 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال 05 قناطير و96 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب. فيما تم ضبط 21,6 كيلوغرام من مادة الكوكايين و “449727” قرص مهلوس.

كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڤزام، 24 شخصا وضبطت 26 مركبة. و 93 مولدا كهربائيا و57 مطرقة ضغط. بالإضافة كذلك إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

كما تم توقيف 11 شخصا آخر وضبط مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف و4 بنادق صيد ومسدسين آليين و(10874) لتر من الوقود و(59) طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة. ناهيك عن (104) قنطار من مادة التبغ، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

وتمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية لـ (399) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع. و توقيف (433) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.