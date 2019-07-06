الجيش يحبط ثلاث عمليات تهريب متتالية ويحجز 8.5 قناطير من «الكيف» في غرداية

في عملية مشتركة مع عناصر الدرك الوطني

أحبطت قوات الجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، ثلاث عمليات تهريب للمخدرات في وقت واحد.

وتم حجز 856 كلغ من الكيف من نوع «الحصان» كانت موزعة على ثلاث سيارات سارت في توقيت واحد وفي اتجاهات مختلفة للتمويه كان على متنها ثلاثة أشخاص.

وحسب المعلومات المتوفرة لـ «النهار» حول العملية النوعية، فقد تم استغلال معلومات مؤكدة حول قيام عصابة

مختصة في تهريب المخدرات للتحضير لعملية تهريب ضخمة باستعمال عملية تمويه من خلال استعمال العديد من

المركبات في آن واحد، حيث تم استعمال الخبرة التقنية في تحديد موقع السيارات وتتبعها، من خلال

الاتصالات إلى غاية سقوط أولى السيارات الرباعية الدفع في كمين بمنطقة متليلي، ليتم استغلال هاتف الموقوف

الأول الذي كان يحمل شحنة من المخدرات في استدراج صاحب السيارة الثانية التي سقطت في الكمين

نفسه بعد محاصرتها ومحاولة سائقها الفرار، حيث قدرت الحمولة المحجوزة في السيارتين بـ 372 كلغ من الكيف،

ليتم استغلال ميداني ومستعجل للموقوفين واستغلال الاتصالات، ليتم التوصل إلى وجود عملية تهريب ثالثة بمنطقة المنيعة.

حيث تم تحديد موقع سير السيارة لتخرج فرقة مشتركة بين قوات الدرك والجيش، أين تم نصب

كمين محكم للسيارة الثالثة التي حاولت الفرار،ليتم توقيفها وحجز 484 كلغ من الكيف بها، حيث يتم

استغلال المعلومات لمعرفة مصدر الشحنة والوجهة التي كانت متوجهة إليها من أجل توقيف باقي أفراد العصابة.