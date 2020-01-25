الجيش يحبط عمليات تهريب كميات كبيرة من الوقود في عدة ولايات

ضبط الجيش الوطني الشعبي،بكل من تمنراست وبرج باجي مختار، شاحنة و4 مركبات رباعية الدفع و14000 لتر من الوقود الموجه للتهريب.

بالإضافة إلى مطرقتي ضغط ومولدين كهربائيين، و3 آلات لتكسير الحجارة و50 كيلوغرام من مادة الألمينيوم و25 كيلوغرام من مادة السيانيد.

وأحبطت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بكل من تبسة وسوق أهراس والطارف، محاولات تهريب 12565 لترا من الوقود.

كما تم توقيف مهربا كان على متن شاحنة مُحملة بـ8436 وحدة من مختلف المشروبات بالوادي.

في سياق آخر، وفي إطار محاربة الهجرة غير الشرعية تم توقيف 45 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بتلمسان وإن أمناس.