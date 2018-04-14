الجيش يحبط محاولة إدخال قرابة 3 قناطير كيف إلى بشار

تمكنت، أمس الجمعة، مفرزة للجيش الوطني الشعبي، من ضبط كمية ضبط كمية من الكيف قدرت بـقنطارين و8.5 كيلوغرام ببني ونيف في بشار.

وكشف بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني، اليوم السبت، أن عناصر الدرك الوطني أوقفت شخص بحوزته 9.5 كيلوغرام من الكيف ببويجي في تلمسان.

كما تم حجز 15980 قرصا مهلوسا بتمنراست، حسب ذات البيان.

ومن جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 5 أشخاص وحجزت 3 مولدات كهربائية و5 مطارق ضاغطة بعين قزام.

فيمــا تـــم توقيف 4 مهاجرين غير شرعين من جنسيات مختلفة، بالطارف، وفقا لنفس البيان.