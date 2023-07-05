الجيش يحجز أسلحة وذخيرة ويحبط إدخال أزيد من قنطار كيف معالج

كشف وزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء عن حصيلة الجيش الوطني خلال الفترة الممتدة من 28 جوان إلى 04 جويلية 2023.

ففي إطار مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي. خلال الفترة الممتدة من 28 جوان إلى 04 جويلية 2023، عديد العمليات. التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني، حسب بيان لوزارة الدفاع.

حيث ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي مسدسا (01) رشاشا من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة خلال دورية استطلاعية بإن أميناس. فيما تم توقيف عنصر (01) دعم للجماعات الإرهابية خلال عملية أخرى منفصلة.

وبخصوص التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية. من توقيف (19) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال قنطار 01 و64 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب. فيما تم ضبط 422259 قرص مهلوس.

يشار أنه في كل من تمنراست وإن قزام وإن أميناس، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 300 شخصا. وضبطت 17 مركبة و137 مولدا كهربائيا و80 مطرقة ضغط و04 أجهزة للكشف عن المعادن و07,5 أطنان من خليط خام الذهب والحجارة. بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

وأوضحالبيان أنه تم توقيف 06 أشخاص آخرين وضبط 07 بنادق صيد و81710 وحدة من مختلف المشروبات و06 قناطير من مادة التبغ. وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك محاولات تهريب كميات من الوقود. تُقدر بـ 13474 لتر بكل من تمنراست وتبسة وسوق أهراس والطارف.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية. وأنقذوا 131 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع،. فيما تم توقيف 291 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.