الجيش يحجز ترسانة من الأسلحة والذخيرة ببرج باجي مختار

كشف عناصر الجيش الوطني، مخبأ يحوي كمية معتبرة من الأسلحة والذخيرة، قرب الشريط الحدودي بالقطاع العملياتي برج باجي مختار.

وتمثلت الأسلحة المحجوزة فيما يلي:

– 4 بنادق رشاشة من نوع FM

– 8 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف

– 3رشاشات من نوع PKT

– بندقية رشاشة من نوع FM.DP

– بندقية آلية من نوع G-3

– 3 بنادق نصف آلية من نوع سيمونوف

– 4 بنادق تكرارية

أما الذخيرة التي تم حجزها كانت كالتالي:

– 15 مخازن ذخيرة لمسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف

– 48 قذيفة هاون

– 1 مقذوف من نوع 7RPG

– 6 قنابل يدوية.

بالإضافة إلى كمية معتبرة من الذخيرة تقدر بـ 3224 طلقة من مختلف العيارات وعدد من حشوات تفجير للهاون ومعدات طبوغرافية.

وكمية من قطع الغيار خاصة بالأسلحة النارية.