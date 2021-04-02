الجيش يحجز قرابة مليوني وحدة من الألعاب النارية في ورڤلة

كانت منقولة على متن جرار فلاحي للتضليل

أحبطت، نهاية الأسبوع المنصرم، قوات الجيش الشعبي الوطني بإقليم ولاية ورڤلة جنوب البلاد، محاولة لإغراق السوق المحلية بشحنة جد ضخمة من الألعاب النارية التي كانت في طريقها للتكديس داخل المستودعات التي تشتغل على توزيعها وتسويقها عشية الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف وفي المناسبات والأعراس الكروية الكبيرة داخل التراب الوطني.

وعلمت “النهار” بأن قوات الجيش تفطنت لـ”سيناريو” تهريب حمولة جد معتبرة من الألعاب النارية، عقب الاشتباه في حمولة جرار فلاحي طريقي، وهذا في عملية مشتركة مع الفرقة المتنقلة للجمارك بحاسي مسعود، أين أثمرت تدابير تفتيش الجرار المشتبه فيه، بمصادرة ما يفوق المليون و 900 ألف وحدة من مختلف أنواع الألعاب النارية التي تدر أرباحا كبيرة على مهربيها وباعتها، وفي نفس الوقت، تشكل خطرا كبيرا على الصحة العامة، بالنظر إلى حصيلة الإصابات الكارثية التي يخلفها استعمالها العشوائي في المناسبات الدينية والرياضية وحتى في حفلات الزفاف، وهو ما تطلب حجزها على الفور لغاية إتلافها بأمر من الجهات القضائية المختصة.