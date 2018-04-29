الجيش يحجز قرابة 4 قناطير من الكيف المعالج

ضبطت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، خلال عمليات متفرقة بتلمسان ووهران والنعامة، كمية من الكيف قدرت بـ 391 كيلوغراما بالإضافة إلى 3 آلف علبة سجائر.

وكشف بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني، اليوم الأحد، أن مفارز للجيش الوطني الشعبي، أوقفوا باروني مخدرات و3مهربين.

وضبطوا 10.150 كيلوغرام من الكيف المعالج وشاحنة و28.25 قنطارا من مادة التبغ.

و1.008.000 وحدة من المفرقات و939 وحدة من مختلف المشروبات.

من جهة أخرى، يضيف البيان، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني وحرس الحدود 44 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وورقلة.