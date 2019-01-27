الجيش يحجز مدفع مضاد للدبابات وصاروخ من نوع غراد BM-21 بتمنراست

كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، الناحية العسكرية السادسة، مخبأ للذخيرة والأسلحة، بتمنراست.

ويحتوي المخبأ على: مدفع مضاد للدبابات عيار 82 ميليمتر، صاروخ من نوع غراد BM-21 عيار 122 ميليمتر، رشاش ثقيل من نوع KPVT عيار 14.5 ميليمتر.

بالإضافة إلى 08 قذائف هاون عيار 82 ميليمتر، 06 قنابل يدوية، وصندوقين وشريطي ذخيرة و600 طلقة عيار 14.5 ميليمتر.

وتأتي هذه العمليات الميدانية لتعزز ديناميكية النتائج الإيجابية التي تحققها قوات الجيش الوطني الشعبي.

ولتؤكد مرةأخرى مدى اليقظة والاستعداد الدائمين، عبر كافة ربوع الوطن، لدحض كل محاولات المساس بأمن واستقرار البلاد.