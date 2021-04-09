الجيش يحجز 1.5 قنطار من “الكيف” في “العريشة” بتلمسان

كانت مهرّبة نحو ولاية معسكر في موكب من 5 سيارات

تمكنت، نهاية الأسبوع الفارط، مفرزة للجيش الشعبي الوطني بالتنسيق مع مصالح الجمارك في المكان المسمى “العريشة” جنوب ولاية تلمسان، من إحباط محاولة لنقل كمية معتبرة من المخدرات القادمة من المغرب نحو الوطن باستعمال موكب سيارات ذات طابع فلاحي بهدف التضليل، وجاءت ثمار هذه العملية إثر استغلال معلومات مؤكدة حول وجود نية لتمرير الشحنة المذكورة عبر الحدود الجنوبية، وعليه تم إعداد خطة محكمة سمحت باعتراض مركبة من نوع “فورڤون” محملة بقنطار ونصف قنطار من مادة “الكيف المعالج”، والتي حاول 5 أشخاص تمريرها باتجاه ولاية معسكر حيث يقيمون، وقادت العملية إلى استرجاع 4 مركبات أخرى كانت ترافق المركبة المكلفة بشحن السموم وتخزينها، والتي اقتصر دورها على فتح الطريق وتأمينها.