الجيش يحجز 10 طائرات بدون طيار في بجاية

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي في عمليات متفرقة، حجز 10 طائرات دون طيار ببجاية وتوقيف 4 مهربين حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

كما تم ضبط شاحنتين محملتين بـ (30,5) طن من المواد الغذائية و36740 لتر من مادة زيت المائدة و2200 لتر من الوقود.

وحسب بيان لوزراة الدفاع الوطني، أوقفت مفرزة أخرى14 منقبا عن الذهب وحجزت 3 مركبات رباعية الدفع و4 أجهزة كشف عن المعادن ومولد كهربائي ومطرقة ضغط.

بالإضافة إلى150 كيلوغرام من خليط الحجارة وخام الذهب وجهازي اتصال عبر الأقمار الصناعية بعين قزام.

في سياق متصل، أوقف عناصر الدرك الوطني، إثر عمليات متفرقة بكل من أم البواقي وجيجل، ثلاثة مروجي مخدرات بحوزتهم (774) قرص مهلوس.

من جهة أخرى وفي إطار محاربة الهجرة غير الشرعية، أوقف عناصر الدرك الوطني وحراس الحدود سبعة مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بكل من بسكرة وتلمسان.