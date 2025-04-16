الجيش يحجز 232 كلغ كيف و135 كلغ كوكايين خلال أسبوع 

نشرت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاءـ، الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي في الفترة من 9 إلى 15 أفريل 2025.

وأكدت وزارة الدفاع الوطني، في بيانها، توقيف مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 43 تاجرا للمخدرات.

كما أحبطت خلال الفترة نفسها محاولات إدخال قنطارين و32 كيلوغراماً من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب. وكذا حجز 152 كيلوغراماً من مادة الكوكايين و170.1.754 قرص مهلوس.

وأضاف البيان أن مفارز للجيش الوطني الشعبي أوقفت 773 شخصا وضبطت 39 مركبة و348 مولدا كهربائيا و(172) مطرقة ضغط و15 جهازاً للكشف عن المعادن. بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

وخلال عمليات متفرقة، تم توقيف 6 أشخاص آخرين وحجز قاذف صاروخي من نوع RPG-7 ومسدس آلي و10 بنادق صيد و77.000 لتر من الوقود، بالإضافة إلى 42 قنطارا من مادة التبغ.

وفي الفترة نفسها، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 38 شخص كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.

كما تمكنت من توقيف 1086 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.