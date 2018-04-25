الجيش يحجز 3 أسلحة نارية ومواد متفجرة في مسيلة وبسكرة

حجزت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، أمس، 3 أسلحة نارية و52.3 كيلوغرام من المواد المتفجرة، إضافة إلى كمية من الذخيرة في مسيلة وبسكرة.

وأضاف بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، أنّ عناصر للدرك الوطني أوقفوا 9 بارونات مخدرات وبحوزتهم 17.2 كيلوغرام من الكيف المعالج في تلمسان.

وفي ذات السياق، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، بكل من عين صالح وعين قزام، مهربين وضبطت مركبتين رباعيتي الدفع و0.9 طن من المواد الغذائية و600 لتر من مادة زيت المائدة.

من جهة أخرى، أوقف عناصر حرس الحدود 13 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بتلمسان، وفقا لذات البيان.