الجيش يحدد هويتي إثنين من الإرهابيين الثلاثة الذين تم القضاء عليهم

كشفت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، عن تحديد هوية اثنين من الإرهابيين الثلاثة المقضي عليهم.

ويتعلق الأمر بـ “لسلوس مدني” المدعو “الشيخ عاصم أبو حيان” الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1994.

وكان الإرهابي المقضي عليه، مسؤولا عن منطقة الشرق ورئيس اللجنة الشرعية لأحد التنظيمات الإرهابية.

كما تم التعرف على الارهابي “هريدة عبد المجيد” المدعو “أبو موسى الحسن” الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1995.

وكان الإرهابي المقضي عليه، مكلفا بالدعاية والإعلام لذات التنظيم الإرهابي.

وأفضت عملية البحث والتمشيط المتواصلة بواد بوعايش، قرب بلدية العنصر بجيجل، يوم أمس، إلى القضاء على 3 إرهابيين.

كما تم استرجاع ثلاثة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وكميات معتبرة من الذخيرة.