الجيش يخصص 9 طائرات عسكرية لنقل مناصري الخضر إلى القاهرة

قررت القيادة العليا للجيش، تخصيص 3 نقل طائرات عسكرية إضافية، لنقل 270 مناصر إلى القاهرة.

وقد بلغ عدد الطائرات العسكرية التي خصصتها القيادة العليا للجيش، لنقل المناصرين الجزائريين إلى القاهرة، قصد مناصرة المنتخب الوطني في نهائيات كأس أمم إفريقيا.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الوطني “إضافة إلى بياننا الصحفي ليوم السبت 13 جويلية 2019، المتعلق بتخصيص 6 طائرات نقل عسكرية، لفائدة 600 مناصر للفريق الوطني لكرة القدم، بمناسبة نهائي كأس أمم إفريقيا، ستخصص 3 طائرات نقل عسكرية إضافية، أي 9 طائرات في المجموع، لفائدة 270 مناصر جزائري”.

وبهذا يصل العدد الإجمالي للمناصرين إلى870 مناصرا، من أجل دعم وتشجيع أشبال الفريق الوطني وتحفيزهم على الفوز بهذا اللقب القاري الهام.