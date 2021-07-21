الجيش يدعم القطاع الصحي بفندق 120 سرير مزود بالأكسجين في العاصمة

كشف وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، أن الجيش الوطني الشعبي سيدعم القطاع بفندق ذي 120 سرير كائن ببن عكنون، مزود بأجهزة توليد الأكسجين.

وأوضح الوزير، في لقاء له مع مدراء الصحة، عبر تقنية التحاضر عن بعد، اليوم الأربعاء، إنه سيتفيد من هذا الفندق، المرضى الذين لا تتعدى احتياجاتها من هذه المادة الحيوية 10 لترات.

وطلب الوزير، من مديري الصحة عبر الولايات، تحيين المعلومات حول احتياجات كل ولاية من الاوكسجين، عبر الارضية الرقمية لخلية الاوكسجين التي تم انشاءها مؤخرا من طرف الوزارة الاولى.

وقدم الوزير، تعليمات صارمة لمدراء قطاعه تتعلق أساسا بمضاعفة عدد اطباء الانعاش والاتصال المباشر بالخلية التابعة للوزارة الاولى عبر الارضية الرقمية، وكذا وتأمين الاجهزة الخاصة بالأوكسجين من خلال تجنيد أعوان شبه طبيين ومراقبين من أجل عقلنة استخدام هذه الاجهزة و كذا تحضير أكبر عدد من الاسرة”.

كما دعا بن بوزيد، مدراء الصحة الى التجند أكثر والعمل على تجاوز هذه المرحلة، مقدما عبارات التقدير والامتنان للجهود المبذولة من طرف مختلف القائمين على القطاع.

.ويأتي ذلك، لتسهيل تزويد المعنيين بهذه المادة الحيوية في الوقت المناسب والحفاظ على صحة وحياة المصابين.

وذكر الوزير أن الجزائر ستقتني “أجهزة توليد الاوكسجين” concentrateurs من دولة الصين و التي ستصل الى الوطن “الجمعة أو السبت القادمين”.