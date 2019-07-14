الجيش يدعّم الجسر الجوي بـ6 طائرات في حال التأهل إلى نهائي «الكان»

2500 تذكرة لتشجيع «الخضر» أمام نيجيريا نفدت ليلا

قررت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع الوزير الأول نور الدين بدوي، تخصيص ست طائرات نقل عسكرية، لفائدة 600 مناصر جزائري.

من أجل دعم وتشجيع أشبال الفريق الوطني وتحفيزهم على الفوز بهذا اللقب الهام، في حال تأهل المنتخب الوطني إلى نهائي كأس أمم إفريقيا.

وهذا إثر التأهل المستحق للفريق الوطني لكرة القدم إلى الدور نصف النهائي لكأس أمم إفريقيا المقرر اليوم أمام نيجيريا،

واستجابة من الجيش الوطني الشعبي لرغبة شريحة كبيرة من فئة الشباب لحضور هذه المقابلة التاريخية، وانطلاقا من الروابط المتينة والوشائج الأزلية التي تربط الجيش مع الشعب.

في وقت ينتظر أن تعزز الحكومة أيضا برنامج رحلات نقل الأنصار إلى مصر في حال التأهل أيضا،

بعدما سخرت أمس 10 طائرات لنقل 2500 مناصر إلى القاهرة، بالنظر إلى التوافد الكبير للأنصار،

حيث نفدت كل التذاكر ليلة الجمعة، مما أثار سخط عدد من المناصرين الذين طالبوا بطائرات إضافية.

كما احتج عدد من المناصرين في بعض الولايات، منها برج بوعريريج، أين احتج قرابة 200 مناصر أمام مقر وكالة أسفار وسياحة الجزائر.

للمطالبة بتذاكر التنقل إلى مصر، واحتج عشرات المناصرين أيضا في ولايتي عنابة وسكيكدة وعدد من الولايات الأخرى.