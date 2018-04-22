الجيش يدمر “كازمة” في باتنة ويوقف 6 بارونات مخدرات بغليزان

كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس، مخبأ للإهابيين يحوي قنبلة تقليدية الصنع وكميات من الذخيرة بالإضافة إلى أغراض أخرى في باتنة.

وكشف بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني، اليوم الأحد، أن مفارزة للجيش الوطني الشعبي بغليزان.

أوقفوا 6 بارونات مخدرات وحجزوا 60 كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين تم ضبط 2750 وحدة تبغ.

و467 علبة دواء موجهة للتهريب بكل من الوادي وبسكرة.

كما أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بعين قزام، 3مهربيين وضبطت 800 لتر من الوقود.

بالإضافة إلى معدات تنقيب عن الذهب ووسائل تفجير، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني بسوق أهراس.

شخصين بحوزتهما سلاح ناري وأكثر من (1400) خرطوشة من مختلف العيارات.

ومن جهة أخرى، يضيف البيان، أحبط حراس السواحل بكل من عنابة والطارف، محاولتي هجرة غير شرعية لـ (11) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.

فيما تم توقيف 34 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بتلمسان.